Алексея Навального выписали из больницы и увезли обратно в спецприемник, несмотря на возражения лечащего врача

Анастасия Васильева утверждает, что самочувствие Навального ухудшилось под воздействием неких химических веществ.

Окончательный диагноз, который поставили Алексею навальному в 64-ой больнице, — контактный дерматит. Там утверждают, что после интенсивного лечения политику стало лучше, и на этом основании консилиум принял решение о его возвращении в спецприемник, несмотря на возражение лечащего врача оппозицонера Анастасии Васильевой. Она выступила категорически против выписки Навального, поскольку повторная интоксикация может привести к гораздо более серьезным последствиям.

Навального госпитализировали накануне утром с сильным отеком лица и покраснением кожных покровов. К нему долго не пускали лечащего врача, а родственникам отказывались называть диагноз. Только вечером врач больницы сообщил агентству «Интерфакс», что у политика «крапивница». Замглавврача медучреждения предположил, что реакцию у оппозиционера мог вызвать стиральный порошок. При этом выписали Навального, не получив результаты токсикологической экспертизы. Накануне вечером у больницы, где находился политик, собрались его сторонники и журналисты. Вскоре туда прибыла полиция и начала задерживать всех без разбору, в том числе представителей СМИ, из позже отпустили. Всего в отделения доставили 21 человека.

Симоновский районный суд 24-го июля арестовал Навального на 30 суток. Адвокаты намерены подать апелляцию о сокращении срока ареста по состоянию здоровья.

Политика Алексея Навального вполне могли отравить, — предположил в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. Он отметил, что кто-то таким образом хотел получить новую должность. Павловский добавил, что такой ослабленный режим управления внутриполитическими процессами действует в России последние два-три года.

С тревогой о возможном отравлении политика Алексея Навального пишет зарубежная пресса.

Агенство Associated Press напоминает, что именно Навальный сейчас занимает ведущее место среди оппозиционных политиков и его отравление случилось после того, как он сыграл ключевую роль в организации протестных акций на минувшей неделе в Москве. С такой же оценкой вышел репортаж в эфире Немецкой волны: здесь Навального называют «лицом российской оппозиции».

Именно поэтому, сказал в эфире BBC их московский корреспондент, новость о возможном отравлении Навального оказалась на первых полосах зарубежных изданий. На фоне падающего рейтинга Владимира Путина, именно Навальный может аккумулировать протест и является занозой для Кремля. Это отравление наводит на подозрения. Особенно, если учесть, что состояние здоровья политика ухудшилось после того, как его арестовали. Стив Розенберг также напомнил, что это не первый случай: несколько лет назад Навального облили зелёнкой, в результате он получил ожог глаза. С другой стороны, пока всё же рано говорить, что это возможное отравление связано с его политической деятельностью, — отмечает журналист.

Газета The Times, наоборот, пишет, что Навальный «слишком известен — так, что его очень трудно заставить замолчать — или, что более цинично, убить» — цитата по сайту inopressa.ru.

Другой обозреватель британской телерадиовещательной корпорации Джон Суини пишет, что если кто-то сомневается — угрожает ли что-то критикам Владимира Путина, им стоит вспомнить, как страдали и даже гибли его враги и, конечно же, вспоминает убитого в непосредственной близости от Кремля Бориса Немцова.

Про это же громкое политическое убийство вспоминает британская газета The Guardian: «Ситуация с Навальным, привела к серьёзному беспокойству в лагере оппозиции, которая помнит смерть Немцова», — говорится в публикации. Вместе с тем, она напоминает, что согласно утверждениям близких к Навальному людей, он никогда ранее не страдал от подобных аллергических реакций.