СК просит об аресте участника несогласованного митинга за насилие в отношении спецназовца

Следственный комитет РФ просит Мещанский районный суд Москвы арестовать Евгения Коваленко — одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, бросившего в сотрудников ОМОНа мусорный бак. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Участников субботних протестов в Москве штрафуют и отправляют под арест. Столичные суды рассматривают десятки дел задержанных, среди них – политики Илья Яшин и Константин Янкаускас, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу.

Столичные суды работают в авральном режиме. Из отделов полиции туда утром начали свозить задержанных, которые уже провели за решеткой двое суток. Благодаря адвокатам, выяснилось, что участники субботней манифестации в ОВД задержались с нарушениями. Например, их долго не кормили. К слову, из автозаков некоторых не выпускают на заседания часами.

Рассматривать дела помогают даже суды за пределами МКАД. Так часть предполагаемых нарушителей увезли в Зеленоград. А Илью Яшина судили в Новой Москве. Для него слушания закончились арестом на 10 суток, рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

Решения судов оригинальностью не отличаются. Кому-то выписывают штрафы около 10 тысяч рублей за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения. Других отправляют за решетку. 7 суток, к примеру, получил незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас, как организатор несогласованной акции. Многих отпускают, но с обязательством явиться в суд в другие дни. Их обещали оповестить смской.

Дела рассматриваются быстро. Без времени на подготовку и ознакомление с материалами, с отказом от ходатайств и заранее заготовленным решением. На онлайн-табло в Нагатинском суде слушания у судьи назначены с интервалом в пять минут. Там фигурантов отпустили, а слушания перенесли.

Среди арестованных – муниципальный депутат Вадим Коровин и бывший председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.

Права этих людей нарушались с момента задержания, — сказал «Эху Москвы» член СПЧ Павел Чиков. По мнению Чикова, большинство задержанных вообще не нужно было забирать в отделения. На них могли составить протоколы как за переход улицы в неположенном месте.

Политика Владимира Милова, который вел трансляцию протестов на канале «Навальный Лайв», отпустили из отдела полиции и сразу снова задержали. Как рассказала его супруга Наталья Степанова, в 16:30 Милова обязаны были отпустить, так как прошло 48 часов с момента задержания. Политик успел выйти из ОВД. Его задержали буквально через три метра, надели наручники и увезли.

По данным правозащитного проекта «Апология протеста», Милова больше суток держали в одиночной камере без света. Политик Дмитрий Гудков также уже больше суток находится в ОВД, хотя заседание по его делу было запланировано на сегодня, — рассказал «Эху Москвы» его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Как сообщает «ОВД-инфо», заседания по административным делам задержанных пройдут в 22-х судах Москвы. Нагатинский суд сегодня не стал рассматривать эти дела. Он перенес заседания на 12 августа. Ранее суд отвел на каждого задержанного по 5 минут.

Для российских судов это обычная практика. Судьи имеют право регулировать свою работу, и перенос заседания это нормальное явление, — сказал «Эху Москвы» федеральный судья в отставке, профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин.