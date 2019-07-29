Росстат: За чертой бедности находятся 20,9 млн россиян

Уровень бедности вырос в начале года. Сейчас это 14,3% от всего населения страны, сообщает Росстат.

В первом квартале прошлого года за чертой бедности находились 13,9% населения.

Соответственно, численность россиян, живущих за чертой бедности, в январе-марте увеличилась на 0,5 млн человек, уровень бедности вырос на 0,4 п.п. в годовом выражении.

Росстат объяснил рост уровня бедности в первом квартале «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». Прожиточный минимум увеличился на 7,2%, а индекс потребительских цен — на 5,2%.