Экс-судья: Перенос судебных заседаний по делам в отношении задержанных на акции «Допускай!» не нарушает правил

Перенос судебных заседаний по делам в отношении задержанных на акции «Допускай!» в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на 12 августа не нарушает правил определения разумного срока судопроизводства. Oб этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор ВШЭ, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

«Две недели, учитывая загруженность наших судов и правовую позицию ЕСПЧ, это вполне допустимый, терпимый срок. Европейский суд говорит о неразумности срока, главным образом, когда человек ждет несколько лет или когда рассмотрение дела осуществляется в отношении человека, находящегося под стражей. Если человек находится на свободе, две недели не представляются нарушением закона», — сказал он.

С.Паршин объяснил короткие судебные заседания длительностью в пять минут особенностью российского судопроизводства по административным делам. По его словам, такие разбирательства имеют в своей основе полицейские протоколы, и фактически проверка полномасштабных доказательств на них не производится.

Ранее СМИ сообщали, что Нагатинский районный суд отложил рассмотрение административных дел в отношении задержанных участников акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на 12 августа.