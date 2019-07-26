Политика Гудкова удерживают в ОВД по Тверскому району более суток

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова удерживают в ОВД по Тверскому району более суток без составления протокола о правонарушении. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

«Дмитрий Гудков находится в ОВД «Тверской» уже более суток. Его доставили туда вчера около четырех часов дня и с тех пор все обещают увезти в Тверской суд, но никакой конкретики ни по дате, ни по времени нет. Где-то в полдень адвокату Дмитрия было заявлено в полиции, что сейчас-сейчас, мы его привезем, но прошло уже пять часов с тех пор. Мы морально готовимся к тому, что Дмитрий проведет в камере полицейского участка уже вторую ночь», — сказал он.

По словам А.Обухова, полицейские заявляют, что у них «есть распоряжение и ни на какие внешние раздражители не реагирует».

Политика Д.Гудкова задержали вчера днем около дома.