Росгвардия, по некоторым данным, заказала мониторинг публикаций о своем ведомстве в соцсетях

Как утверждается, стоимость контракта достигает почти 2 миллиона рублей.

Отчет о том, как освещается деятельность Росгвардии и ее руководителей, в том числе Виктора Золотова, ведомство будет получать ежемесячно. Об этом, по крайней мере, пишет интернет-издание Baza. По его данным, соответствующий тендер сделало ФГУП «Охрана», входящее в структуру Росгвардии. Заказом же займется компания «М 13», которая разрабатывает системы мониторинга. Упоминания, как отмечается, будут отслеживать в 2,5 тысячах российских СМИ, 20 информагентствах и 10 тысячах интернет-изданий. Кроме того, Росгвардия, согласно публикации, хочет изучать и сайты российских телеканалов и радиостанций, за исключением детского телеканала «Карусель». Анализу, как утверждается, подвергнутся и сообщения о руководстве силового ведомства в соцсетях: например, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке» и ряде других. В результате, в частности, должна получиться выкладка количества положительных и негативных статей.

В Росгвардии сообщения о заказе мониторинга публикаций о себе не комментируют.