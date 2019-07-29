Следователи завели первое уголовное дело из-за субботней акции в Москве

По данным сайта Baza, подозреваемый – 48-летний участник несанкционированного митинга Евгений Коваленко. Он якобы кинул мусорный бак в полицейского.

Сегодня суды начали рассматривать административные дела в отношении людей, задержанных на акции. Десять и семь суток ареста соответственно получили муниципальные депутаты Илья Яшин и Константин Янкаускас. Другой незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат Дмитрий Гудков уже больше суток находится в ОВД, хотя заседание по его делу также было запланировано на сегодня. Об этом «Эху» сказал пресс-секретарь политика Алексей Обухов. По мнению Обухова, существенного влияния на процесс не окажут даже обращения в прокуратуру.