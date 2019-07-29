Минобороны вернет в состав Вооруженных сил ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки
Это расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделения.
Это сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.
Как сообщил Колотовкин, возвращение этих подразделений повысит технические возможности для объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях.
«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту» — отметил он.
Сейчас в армии сформированы ремонтный и инженерный батальоны.
До этого момента функционал таких полков был передан на аутсорс. О том, что эта система, сформированная к 2012 году, не оправдала себя, ранее заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу.