Минобороны вернет в состав Вооруженных сил ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки

Это расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделения.

Это сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

Как сообщил Колотовкин, возвращение этих подразделений повысит технические возможности для объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях.

«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту» — отметил он.

Сейчас в армии сформированы ремонтный и инженерный батальоны.

До этого момента функционал таких полков был передан на аутсорс. О том, что эта система, сформированная к 2012 году, не оправдала себя, ранее заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу.