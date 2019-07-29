Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях

По данным сайта Baza, за год по договору на эти цели потратят почти 2 миллиона рублей. В отчеты, которые будут предоставляться ежемесячно, должны попасть публикации о высокопоставленных офицерах ведомства в более чем 10 тысячах федеральных, региональных и интернет-СМИ. Кроме того мониторинг затронет посты во всех популярных социальных сетях, телеграм-каналах, на форумах и сайтах.

В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».