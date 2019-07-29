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16:30, 29 июля 2019

В Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС из-за пожаров

До этого петицию с соответствующей просьбой на сайте Change.org подписали более 400 тысяч человек. По словам инициатора, жители Красноярска ходят в масках, а дым от пожара накрывает и соседние регионы.

На этом фоне губернатор Александр Усс говорил, что в некоторых случаях бороться с огнем не имеет смысла. На встрече со студентами Сибирского федерального университета глава региона отметил, что лесные пожары – обычное природное явление. «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?» — провел аналогию чиновник.



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