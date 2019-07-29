В Москве суд арестовал муниципального депутата Илью Яшина на десять суток

Другой депутат, Константин Янкаускас, отправится в спецприемник на семь суток. Они были признаны виновными в нарушении законов о митингах. Сегодня начались суды над всеми задержанными на субботней акции. В ряде случаев вынесены решения о штрафах в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Некоторым участникам назначены административные аресты. Всего во время несанкционированного митинга за свободные выборы было задержаны более тысячи трехсот человек, свыше ста пятидесяти остались в ОВД.