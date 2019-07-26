Незарегистрированные кандидаты могут обжаловать недопуск на выборы в Центризбиркоме в течение 5 дней

Такой срок ущемляет права кандидатов, которые были задержаны или арестованы, потому что они столкнутся с проблемой подачи жалоб в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«После того, как Мосгоризбирком отказывает кандидату, у него есть 5 дней на то, чтобы обратиться в ЦИК с жалобой на это решение. А у ЦИКа есть 10 дней на рассмотрение этой жалобы. У кандидатов, которые будут подвергнуты аресту, конечно, очень серьезные проблемы, связанные с тем, что необходимо, во-первых, подготовить жалобу, потом необходимо ее подписать и успеть направить в Центризбирком», — сказал он.

По словам Г.Мельконьянца, в случае отсутствия доверенности на своих представителей, кандидаты могут действовать через своих адвокатов.

«Более того, само рассмотрение жалоб на рабочей группе, на заседании ЦИК, если кандидат в это время будет находиться под арестом, оно тоже будет проходить без него. Соответственно, самая активная фаза, когда надо будет доказывать несправедливость и незаконность решения, вынесенных окружной избирательной комиссией и Мосгоризбиркомом, пройдет без кандидата. Это серьезное ущемление его прав», — подчеркнул он.