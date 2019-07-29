В Екатеринбурге религиозную организацию наказали за молитвы на садовом участке

В Екатеринбурге Евангельская церковь «Дерево жизни» и её пастор заплатят административные штрафы за то, что проводили богослужения. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в ходе проверки выяснилось, что земельный участок, принадлежащий организации, использовался не по назначению. На массовые богослужения в жилом доме коллективно пожаловались садоводы. И написали коллективное обращение в прокуратуру. госинспектор привлек организацию и пастора к административной ответственности— За Использование земельного участка не по целевому назначению придется заплатить штраф 100 тыс.

Верующие пытались обжаловать решение, однако безуспешно.