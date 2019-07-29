Из-за лесных пожаров режим ЧС введен на территории всего Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии

Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на территории всего Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии, — сообщает МЧС. Пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги. Количество очагов увеличивается.

Погода не поможет потушить лесные пожары, — сказал зам.главы МЧС Александр Чуприян. Чуприян также отметил, что пожары не угрожают населенным пунктам.