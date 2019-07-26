Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Илью Яшина, — передает корреспондент «Медиазоны». Судья Дарья Сальникова признала Яшина виновным в организации несанкционированного митинга. Яшин свою вину не признал и на вопросы судьи отвечать отказался. Заседание проводилось с многочисленными нарушениями, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Вадим Прохоров. «В материалах дела было не представлено ни одного реального доказательства совершения Яшиным каких-либо противоправных действий. Вопрос даже не в том, были ли они совершены — мы считаем, что нет, но нет ни одного надлежащего документа, ни каких-то заверенных распечаток из интернета, ни составленного рапорта. То, что было представлено, вызывает слезы и смех. Деградация полная», — сказал он. Защита намерена обжаловать решение об ареста.

К этому моменту суды вынесли несколько решений по административным делам задержанных 27-го июля. Валерий Родин арестован на 12 суток, Иван Гаращук оштрафован на 15 тысяч рублей. Матвей Соколовский – на 10 тысяч. По данным «ОВД-инфо», в субботу были задержаны около 1400 человек.



Права этих людей нарушались с момента задержания, — сказал «Эху Москвы» член СПЧ Павел Чиков. По мнению Чикова, большинство задержанных вообще не нужно было забирать в отделения. На них могли составить протоколы как за переход улицы в неположенном месте.