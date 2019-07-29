Замминистра образования и науки Хабаровского края отстранен от должности после пожара в летнем детском лагере

Замминистра образования и науки Хабаровского края Александр Король отстранен от должности после пожара в летнем детском лагере горнолыжного туркомплекса «Холдоми». Погибли четверо детей. Король – один из тех, кто выдавал разрешение на работу палаточного городка. На документе есть виза и исполняющего обязанности зампреда правительства края Александра Федосова. Федосов продолжает исполнять свои обязанности, — сообщает «Коммерсантъ».