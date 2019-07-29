В Москве суды рассматривают административные дела участников протестной акции 27-го июля

По данным «ОВД-инфо», в этот день задержали не менее 1373-х человек. Как минимум 152 провели две ночи в отделах полиции, с некоторыми нет связи – в частности, неизвестно местонахождение задержанного Андрея Малых. У него первая группа инвалидности. Молодому человеку жизненно необходимо проводить диализ каждые три дня, — сообщает «ОВД-инфо». Последнее, что известно о Малых – он находился в Кунцевском ОВД.

Участника субботней акции протеста Валерия Родина арестовали на 12 суток. Решение вынес Щербинский районный суд, — рассказал «ОВД-инфо» адвокат Денис Шедов. Еще двух участников акции оштрафовали на 15 и 10 тысяч рублей.

В Зеленоградском районном суде задержанный выпрыгнул из окна второго этажа, — сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидцев. Сейчас молодой человек находится в «скорой помощи» с подозрением на перелом ноги. Его имя не называется.