В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Участники рынка эту инициативу раскритиковали.

Пользователи электронных кошельков, например, клиенты сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay, вскоре лишатся возможности пополнять счет без документов, то есть через терминалы и офисы мобильных операторов – им придется использовать банковскую карту, что позволит идентифицировать личность плательщика и даст возможность блокировать счет в случае возникновения подозрений. Таким образом законодатели хотят закрыть лазейку для финансирования наркотрафика, терроризма или других незаконных услуг. Анонимными электронными кошельками в России пользуется 10 миллионов человек. Они не идентифицируют свою личность, потому что этого не требуется для покупок в интернете и оплаты счетов, для которых обычно и заводят такие кошельки. Участники рынка считают, что поправки избыточны – на анонимные кошельки и так наложены ограничения, например, сумм операций не может превышать 40 тысяч рублей в месяц. Новые правила лишают людей удобного инструмента, препятствуют росту безналичного оборота. Части дохода лишатся и операторы электронных денег. Вероятно, некоторые системы просто уйдут с рынка.

Соответствующим поправкам к закону о национальной платежной системе осталось получить одобрение последней инстанции – подпись Владимира Путина. В силу новые правила вступят после опубликования.