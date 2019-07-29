В Москве сегодня судят задержанных на субботней протестной акции. Первое административное дело рассмотрел Троицкий суд – Иван Гаращук оштрафован на 15 тысяч рублей, — сообщает Интерфакс.

В Симоновском суде Москвы, как ожидается, в ближайшее время должны рассмотреть дела задержанных на Трубной площади в ходе акции 27 июля. Кроме того, туда должны доставить политика Владимира Милова.

Его задержали в тот момент, когда он вёл трансляцию протестов на YouTube-канале Navalny Live.

В суде собрались два десятка людей, которые, по их словам, ожидают своих задержанных друзей. Они находятся в ОВД по Даниловскому району, где их в субботу оставили на 48 часов. Им вменяют участие в несанкционированной акции. При этом с некоторыми из задержанных, по уверениям собравшихся, до сих пор нет связи. Некоторые из них пришли два часа назад, они обсуждают условия, в которых содержатся участники акции 27 июля, и называют их не самыми лучшими. Примерно полчаса назад к зданию Симоновского суда подъехал автозак, но есть ли в нем кто-то, неизвестно. Политика Владимира Милова, который вёл трансляцию протестов на канале Navalny Live, пока что не привезли. По словам представителей других задержанных, оппозиционер вместе со своим адвокатом Валентиной Фроловой изучает материалы своего административного дела в ОВД Даниловский. В Телеграм-канале правозащитного проекта «Апология протеста» указывается, что на Милова составили два протокола: о неповиновении полиции и призывах к участию в несанкционированной акции.

По итогам митинга 27-го июля возбуждено первое уголовное дело – по статье 318-й «Применение насилия в отношении представителя власти». Фигурантом стал 48-летний Евгений Коваленко, — утверждает Телеграм-канал «База». По данным следствия, Коваленко во время митинга бросил урну с мусором в бойца Росгвардии. Официальной информации по поводу возбуждения уголовного дела пока нет.

Всего, по данным МВД, в ходе акции 27 июля были задержаны свыше тысячи человек. Правозащитный проект «ОВД-Инфо», в свою очередь, называет число почти в 1400 человек.