Кандидата Сергея Цукасова могут снять с выборов в Мосгордуму

На кандидата Сергея Цукасова оппонент Александр Школьников подал административный иск в суд из-за неправильно оформленного документа о зарубежной недвижимости, за что его могут снять с выборов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал сам Сергей Цукасов.

«Завтрашнее судебное заседание будет связано с тем, что кандидат в депутаты по нашему избирательному округу Школьников подал административный иск об отмене решения о регистрации меня в качестве кандидата в депутаты. По его мнению, я неправильно заполнил документы в части, касающейся зарубежных обязательств имущественного характера. Там, согласно указу Президента, должна стоять фраза «отсутствует», а у меня стоит пробел. На этом основании он предлагает суду отменить решение о моей регистрации», — рассказал С.Цукасов.

По его словам, в сносках к этой справке не были указаны правила заполнения данной графы.

Как уточняет С.Цукасов, избирательная комиссия должна за 3 дня до регистрации кандидата проверить документы, и в случае обнаружения каких-либо формальных ошибок, предложить кандидату внести туда изменения. Однако комиссия этого не сделала, отметил он, поэтому «защита будет апеллировать к данному факту».

«Этот процесс является политическим, аморальным, потому что кандидат Школьников, за которым стоит партия власти, хочет лишить жителей права голосовать за своего кандидата. Суть документов моего имущественного положения никак не меняется в связи с отсутствием данной записи», — сказал он.

Как заявляет С.Цукасов, эта формальность может позволить Мосгорсуду отменить решение о регистрации кандидата в депутаты. Если Мосгорсуд примет решение не в пользу С.Цукасова, то, по его словам, он будет подавать апелляцию в Верховный суд.

Судебное заседание по делу Сергея Цукасова состоится завтра в 10:30 в 604 зале основного здания Московского городского суда.