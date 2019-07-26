Чиков: Нарушения прав граждан, принявших участие в митинге, начались до его начала и продолжаются до сих пор

Член Совета при Президенте РФ по правам человека и руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что нарушения прав граждан, принявших участие в субботнем митинге, начались до его начала и продолжаются до сих пор. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Права участников протестной акции в субботу изначально были нарушены отказом властей в согласовании самого мероприятия. У нас по Конституции каждый имеет право принять участие в мирных акциях протеста, причем вне зависимости от того, согласовано оно с властями, не согласовано — власти обязаны мирный протест охранять, защищать и всячески содействовать людям в реализации своих конституционных прав», — сказал он.

По словам П.Чикова, избив митингующих, правоохранительные органы совершили должностное преступление насильственного характера. Помимо этого, во многих ОВД были «бесчеловечные условия содержания».

«Многих людей держали в течение нескольких часов в автозаках без доступа к туалету, без воды и питания. У нас есть обращения 15-16 летних подростков, которых держали до глубокой ночи в отделах, не допуская к ним адвокатов, которые были в здании самих ОВД. Владимира Милова держали 1,5 суток, по сути, в темнице, без света, без постельного белья, в отдельной камере, без питания и всего остального», — рассказал он.

По рассказу правозащитника, адвокатам, которых не пускали к задержанным, приходилось обманным путем проникать в отделы полиции, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности.

«Сегодня мы видим во всей красе весь судебный процесс в Москве, где суды дают по 5 минут на каждого задержанного без возможности познакомиться, подготовиться, согласовать позицию. Приставы не допускают адвокатов в залы судов. Картина со стороны прав человека выглядит примерно так», — сказал П.Чиков.

27 июля в митинге за допуск независимых кандидатов к выборам приняло участие около 3,5 тысячи людей. Из них, по данным «ОВД-инфо», задержали около 1400 человек. Среди митингующих и правоохранительных органов есть пострадавшие.