Z Архив новостей новости
5 10 6 1483
14:30, 29 июля 2019

МЧС: Сил и средств для тушения лесных пожаров недостаточно

Сил и средств для тушения лесных пожаров недостаточно. Группировка будет усилена, — сообщил зам.главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, МЧС поставлена задача локализовать и ликвидировать пожары в ближайшее время.

Тем временем губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла. «Это обычное природное явление. Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее», — сказал Усс.

Леса горят в десяти регионах в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Общая площадь горения 3 миллиона гектаров.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 198 6 15852 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

+ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ Четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство…

5 86 6 9573 22.07
8читать ;смотреть
Kлипецк, сталин, вандализм, видео, кпрф, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…

5 156 6 14595 24.07
Kвеликобритания, власть, политика, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 251 6 27654 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Открытое письмо председателю ЦИК РФ Памфиловой Э.А. Если честно собравшие подписи кандидаты не будут защищены ЦИКом, это будет означать КОНЕЦ ВСЕМ ВЫБОРАМ в России. Никакое «совершенствование» жульнической системы допуска и подсчета голосов невозможно…

5 47 6 5279 13:29
Kполитика, власть, общество, памфилова
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

С думой о Раде Так бывает в неблагополучных семьях, когда бывший супруг ругает другого супруга, постоянно упрекает его, смеется над ним и чем дольше это длится, тем яснее, что на самом деле он хочет сказать «вернись — я всё прощу»…

5 118 6 32651 22.07
Kукраина, рф, политика, власть, конфликты, общество, выборы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 310 6 37909 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 49 6 6052 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 196 6 26214 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 412 6 56399 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5435 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 216 6 30687 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Новости

Для проверки диагноза Алексея Навального проведут независимую экспертизу На исследование будут отправлены футболка и волосы политика…

5 53 6 8142
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Их там нет Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма?..

5 128 6 20773 24.07
Kукраина, рф, история, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 33 6 5712 28.07
Kполитика, акции, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Восемь требований Досрочные выборы мэра Москвы в 2019 году. Ныне действующий мэр не смог обеспечить безопасность жителей столицы и не предотвратил избиение москвичей на улицах города и даже под окнами своего кабинета…

5 93 6 16598 11:37
Kполитика, протесты, москва, мнения

Популярное за неделю

Новости

Раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник получил 4,5 года колонии за мошенничеству Благодаря его показаниям ранее следствие начало масштабное расследование в отношении сотрудников спецслужбы…

5 17 6 15808
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 97 6 94811 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 59 6 11128 24.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 132 6 346986 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Взорвется ли в 2021 году Проблема в том, что, если реализуется хотя бы один из внешних или внутренних рисков в стагнирующей сегодня экономике, это однозначно обрушит её в рецессию. Кредиты, говорите? Ну-ну… Нет, не о 21-м годе надо говорить, а уже о 20-м…

5 105 6 115546 23.07
8читать ;смотреть
Kэкономика, рф, кредиты, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7977066
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4133810

Сегодня в эфире