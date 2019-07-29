МЧС: Сил и средств для тушения лесных пожаров недостаточно

Сил и средств для тушения лесных пожаров недостаточно. Группировка будет усилена, — сообщил зам.главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, МЧС поставлена задача локализовать и ликвидировать пожары в ближайшее время.



Тем временем губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла. «Это обычное природное явление. Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее», — сказал Усс.

Леса горят в десяти регионах в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Общая площадь горения 3 миллиона гектаров.