Три человека погибли и более десятка ранены в результате стрельбы на гастрономическом фестивале в Калифорнии

Подозреваемый в нападении убит, сообщают американские СМИ.

Всё случилось на севере Калифорнии, — сообщает телеканал NBC: подозреваемый (его имя пока не разглашается), пробрался на территорию, где проходил гастрономический фестиваль и открыл стрельбу. Очевидцы происходившего описывают его как «обычного светлокожего мужчину», он ходил по площадке с полуавтоматической винтовкой и хаотично стрелял. Они насчитали порядка 30 выстрелов. Как он пробрался туда — непонятно, так как по словам участников фестиваля, предпринятые меры безопасности были серьёзными — всех посетителей досматривали полицейские. CNN, ссылаясь на свои источники, предполагает, что мужчина мог попросту разрезать решётку, огораживавшую территорию, подойти ближе к толпе и открыть огонь.

По данным ABC, среди погибших есть дети, в том числе — шестилетний мальчик. Более 15 человек пострадали. Полиция застрелила подозреваемого. Президент Трамп опубликовал твит, в котором попросил людей быть осторожными.

Тем временем, как напоминает BBC, в Штатах вновь стали обсуждать вопрос об ограничении права на свободную продажу оружия. Сторонники этой идеи призвали граждан США подписать соответствующую петицию к властям страны.

Фестиваль, на котором случилась трагедия, проводится регулярно вот уже 40 лет. В нём ежегодно принимают участие до 100 тысяч человек, — напоминает британская The Guardian.

По данным полиции Калифорнии, у подозреваемого в стрельбе на гастрономическому фестивале мог быть сообщник. Сейчас его разыскивают.