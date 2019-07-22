В Москве сегодня начались суды над инициаторами и участниками протестной акции, прошедшей в минувшую субботу

Многих незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в поддержку которых выступали протестующие, увезли в суды подальше от центра.

По данным проекта «ОВД-инфо», всего задержали почти 1400 человек. Большинство из них вообще не должны были оказаться в отделениях, на многих могли просто составить протоколы как в случае, например, с переходом улицы в неположенном месте, — отметил в интервью «Эху» глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он обратил внимание на массовое нарушение прав задержанных.

Сегодня же издание «База» сообщило о первом уголовном деле после субботней акции. По его данным, фигурантом стал 48-летний Евгений Коваленко, которого обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он бросил в силовика мусорное ведро, причинив ему физическую боль и моральный вред. Официального подтверждения этой информации пока нет.