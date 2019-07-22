Врачи выписали Навального из 64-й больницы, сообщила в эфире телеканала «Дождь» офтальмолог политика Анастасия Васильева.

По ее словам, оппозиционера отвезут обратно в спецприемник. Васильева рассказала, что просила оставить Навального еще на трое суток.

Анастасия Васильева, наблюдающая его последние несколько лет, сказала «Эху», что госпитализация могла стать результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Накануне Анастасия Васильева вместе со своим коллегой Ярославом Ашихминым побывала у политика в больнице, однако не смогла его осмотреть. В администрации медицинского учреждения сказали, что сторонние медики не могут оказывать помощь их пациентам. Сегодня Васильеву все-таки пустили к Навальному. На своей странице в Фейсбуке она написала, что ему лучше, и сегодня его собираются выписывать. Политику поставили диагноз «контактный дерматит». Что вызвало отек и высыпания, по-прежнему неясно. Результатов анализов токсикологических исследований нет, — написала Васильева и добавила, что на консилиуме выступила против экстренной выписки Навального и возвращения его в спецприемник. Сейчас проходит повторное совещание врачей. Васильеву на него уже не пустили.

Тем временем в спецприемнике, откуда в воскресенье забрали в больницу отбывающего очередные 30 суток Алексея Навального, сейчас работает инспекция СЭС.

Не исключено, что Навального могли отравить. Возможно, кто-то таким образом хотел получить новую должность. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Глеб Павловский.

Павловский добавил, что последние два-три года в России действует ослабленный режим управления внутриполитическими процессами.