Клиенты Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal и VKPay не смогут пополнять кошельки без идентификации личности

Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые одобрил Совет Федерации. Таким образом Росфинмониторинг борется с финансированием наркоторговли и терроризм, — сказал РБК руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Запрет затронет около 10-ти миллионов человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками. Ежегодно через них совершаются более 2-х миллиардов операций на сумму свыше полутора триллионов рублей.