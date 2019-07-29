К Алексею Навальному, попавшему в больницу, допустили его лечащих врачей Анастасию Васильеву и Ярослава Ашихмина

Как пишет Васильева у себя в Фейсбуке, Навальному стало лучше и его хотят сегодня же выписать и отправить в спецприемник. Ему поставили диагноз «контактный дерматит», при этом нет ни результатов токсикологических исследований, ни консультации токсиколога. Васильева заявила на консилиуме, что категорически против экстренной выписки, так как повторная интоксикация может привести к серьезному ухудшению.

Ранее Васильева предположила, что Навальный подвергся воздействию неких химических веществ.

В спецприемнике, где находился Алексей Навальный, сейчас работает инспекция СЭС. По данным издания «База», всего в камере содержались пять человек, однако уже в субботу троих выпустили. Сокамерник Навального на здоровье не жаловался, — утверждают источники. Сотрудники изолятора рассказали, что за день до госпитализации Навальному принесли передачу – немного еды, жидкое мыло и гигиенические салфетки. Сейчас инспекторы берут соскобы с постельного белья. Они забрали на проверку все продукты. Помимо личных вещей и еды будут проверены продукты с общей кухни.

Навального госпитализировали с подозрением на острую аллергическую реакцию неясного характера.