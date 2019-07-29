Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, побив при этом достижения советской команды.

Россияне отстали от Китая и США но уже не так очевидно, как раньше. С китайцами у нас и вовсе одинаковое количество медалей по 30, но у нас на 4 меньше золотых. В последний день соревнований основания надеяться на победу были, но в силу молодости команды шансы реализовать не удалось. Как обычно блистательны были мастера синхронного плавания, которые выиграли все виды, в которых участвовали – девять золотых. Пловцы никогда не привозили с мировых первенств такое количество медалей. Даже советская команда, которая много лет была образцом для нынешней, ни разу не выигрывала 16 призовых мест, права золота бывало и больше – сейчас же всего три. При этом команда очень молода. Андрею Минакову – 17 лет, Клименту Колесникову 19, а Евгению Рылова – 22. вместе они завоевали 11 медалей.

Следующий чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в 2021 году в японской Фукуоке.