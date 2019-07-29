«Медиазона»: В Нальчике бизнесмен заявил, что ему подкинули наркотики, гранату и пытали ради признательных показаний

В Нальчике бизнесмен Руслан Кашешов заявил, что ему подкинули наркотики, гранату и пытали током ради признательных показаний. Об этом пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на правозащитников. Машину 32-летнего совладельца суши-баров остановили прошлым летом. При задержании один из силовиков, по словам предпринимателя, положил ему в карман пакет с наркотиками. Борсетку с гранатой, которая, по утверждению бизнесмена, ему не принадлежит, нашли под сиденьем. Кашешов говорит, что силовики интересовались, как он связан с предполагаемым боевиком, убитым несколько лет назад. Когда бизнесмен ответил, что не знаком с этим человеком, его стал бить и давать разряды тока. В итоге он дал необходимые показания. Предпринимателя обвинили в незаконном обороте взрывчатки и наркотиков, а также пособничестве терроризму. Сейчас он отказался от показаний и отрицает вину.