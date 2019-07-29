«Новая газета»: Наемники одной из частных военных кампаний России погибли в Сирии

Их личности установила «Новая газета».

Трое бойцов с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» из ЧВК «Щит» погибли в середине июня. Они были участниками боя за нефтяные поля к северу от Пальмиры. Журналисты выяснили, что один из погибших родом из Перми, успел повоевать в Донбассе, его напарник когда-то служил во французском иностранном легионе. Оба работали на ЧВК Вагнера.

Справки о смерти россиян на арабском языке подписаны сирийским генералом, но заверены печатью российской военной базы в Хмеймиме. В военкомате родственникам одного из бойцов заявили, что погибший работал на частную организацию.

По данным «Новой газеты», ЧВК «Щит» появилась в прошлом году. Ее база в подмосковной Кубинке, рядом с бригадой спецназа ВДВ.

Солдаты ЧВК «Щит» обходятся только стрелковым оружием. Зарплата составляет до 180 тысяч рублей в месяц.