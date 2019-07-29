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13:00, 29 июля 2019

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело после акции в защиту избирательных прав у мэрии Москвы

На митинге задержали рекордное количество участников – почти 1400 человек.

Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сделал это, считают следователи, 48-летний Евгений Коваленко. Он, как утверждается, кинул в сотрудника Росгвардии мусорный бак во время субботней акции, чем причинил ему «физическую боль и моральный вред». Известна фамилия пострадавшего бойца ОМОНа – Салиев. Об этом пишет издание Baza, оно приводит цитату из материалов дела: «...руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти… Коваленко применил насилие неопасное для жизни или здоровья в отношении бойца ОМОН… действующего в интересах общества и государства». Сам инцидент попал на видеозапись, на ней видно, как два силовика тащат одно из участников акции, им в спины кто-то кидает мусорный бак. Полицейский успевает подставить руку, прикрыв спину задержанного, сотрудник ОМОНа на бросок никак не отреагировал, продолжив движение.

Официального подтверждения информации об уголовном деле нет.



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