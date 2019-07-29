В Северной Осетии прихожане православных храмов пожаловались на дискриминацию в отношении христиан

Они обратились к архиепископу Аланскому и Владикавказскому, пишет газета «Коммерсантъ». Поводом стала публикация в соцсетях члена молодёжного парламента Северной Осетии Романа Габараева. Он в нецензурной форме призвал изгонять христиан из республики. После этого Габараев опубликовал текст, в котором опроверг своё авторство, однако на странице молодёжного парламента появилась запись с осуждением поступка Габараева. Самого его исключили из этой общественной организации. В обращении прихожан говорится, что это не первый случай. Православные говорят, что атака идёт по возрастающей все последние годы. Архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид на это сказал, что не видит иного пути, чем действовать довольно жёстко. Он намерен обратиться в полицию, чтобы там дали оценку поступку Габараева.