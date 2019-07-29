Глава Минкомсвязи раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах.

Глава Минкомсвязи Константин Носков раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах. Глава ведомства сказал, что знает о законопроекте только из СМИ, но категорически его не поддерживает. В интервью агентству Интерфакс Носков добавил, что документ направлен против Яндекса и Мейл.ру Груп, которые, по его словам, являются национальным достоянием России. «Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно», — сказал министр.

Законопроект, ограничивающий иностранное участие в значимых информационных ресурсах, поступил в Госдуму на прошлой неделе.