«Медуза»: Российские военные специалисты, которых отправляли в Венесуэлу, защищали интересы компаний из России

Российские военные специалисты, которых отправляли в Венесуэлу во время массовых протестов, защищали бизнес-интересы компаний из нашей страны. Об этом пишет сайт «Медуза» со ссылкой на бывших военных и сотрудников спецслужб, которые работали в Венесуэле. Собеседники издания утверждают, что действия, которые расценивались западными журналистами и политиками как поддержка правящего режима, были попыткой российских компаний уберечь свои активы.