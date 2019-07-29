Уполномоченный по правам человека в Москве не получала жалоб на неправомерные задержания на субботней акции в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не получала жалоб на неправомерные задержания на субботней акции в Москве. Если будут обращения, мы обязательно их рассмотрим, сказала Потяева агентству РИА «Новости».

По данным полиции, всего на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу задержали 1074 человека. По сведениям проекта «ОДВ-инфо», почти на 300 больше. Тем временем, издание «База» сообщает, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело после субботней акции. Его фигурантом стал 48-летний Евгений Коваленко. Расследование ведется по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Коваленко бросил в силовика мусорное ведро, чем причинил ему физическую боль и моральный вред. Официального подтверждения этой информации нет.