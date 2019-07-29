Власти не считают кризисом ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

Между тем экологи считают, что ведомства занижают масштабы бедствия.

По данным Рослесхоза, горят 2.3 млн гектар леса. Такие данные озвучил глава ведомства Михаил Клинов. По его словам, которые приводит агентство ТАСС, количество возгораний больше, чем в прошлом году, но площадь меньше. Это касается в частности Сибирского федерального округа и Красноярского края, где находится чиновнике. С огнем борются более трех ысяч человек.

Другие цифры приводят в российском отделении Greenpeace. Огнем охвачены 3 млн га – это сопоставимо с площадью Крыма или Бельгии. За весь сезон общая площадь, пройденная лесными пожарами, достигает 11 млн га.

Самые мощные очаги в Иркутской области, Якутии и Хабаровском крае. Густой дым от пожаров дошел до Урала, Казахстана и Поволжья.

В ряде регионов власти отказываются тушить пожары, которые находятся в так называемых зонах контроля. Такое решение принимается, если стоимость тушения превышает возможный ущерб, передает Znak.com.