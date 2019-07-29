Православные верующие в Северной Осетии пожаловались на то, что в регионе дискриминируют христиан

Она, как утверждается, связана с идейными установками руководства республики.

Прихожане православных храмов Северной Осетии заявили о дискриминации в их отношении, после того, как член молодежного парламента региона Роман Габараев в социальных сетях в нецензурной форме призвал изгонять христиан из республики. Позже он опроверг свое авторство, но из общественной организации его исключили. При этом православные подчеркивают, что это не единственный прецедент – давление на христиан усиливается на протяжении последних лет, и происходит это с молчаливого одобрения властей республики. Связано это с идейными установками руководства республики. Дискриминация очевидна в СМИ, активисты околовластных групп выступают с лозунгами «кто принял христианство, тот перестал быть осетином», последователи традиционной религии уничтожают религиозные символы, православным запрещено посещать одну из древних святынь и многое другое. Все это считают верующие, может в том числе привести к тому, что будут разорваны духовные связи, которые существуют между республикой и Россией в целом.

Архиепископ Аланский Леонид, получивший жалобу от православной общины, пообещал довести ее до патриарха Кирилла и главы региона Вячеслава Битарова.