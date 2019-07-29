К Алексею Навальному, попавшему в больницу во время нахождения под арестом, допустят его врачей

Об этом сообщила наблюдающая политика Анастасия Васильева. Накануне она вместе со своим коллегой Ярославом Ашихминым попыталась осмотреть Навального, однако администрация больницы сделать этого не позволила, объяснив это тем, что сторонним медикам в лечебном учреждении оказывать помощь пациентам запрещено. Васильева сомневается в достоверности диагноза, поставленного Навальному. Об этом в эфире телеканала «Дождь» сказала адвокат политика Ольга Михайлова.

Михайлова добавила, что Навального держали в камере, где находились ещё 5 человек, но симптомы проявились только у него. В больнице политику поставили предварительный диагноз «острая аллергическая реакция».