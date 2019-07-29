«База»: Следственный комитет, по некоторым данным, завёл первое уголовное дело из-за митинга 27 июля

Следственный комитет, по некоторым данным, завёл первое уголовное дело из-за митинга 27 июля. Об этом сообщает издание «База». По его сведениям, фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти стал 48-летний Евгений Коваленко. Официального подтверждения этой информации нет.

По сведениям проекта «ОВД-инфо», в минувшую субботу на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре столицы задержали почти 1400 человек.