На акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в минувшие выходные задержали 47 несовершеннолетних

Такие данные привёл сегодня уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович. По его словам, всех подростков отпустили. Бунимович обратился в прокуратуру Москвы и к руководству столичной полиции. В заявлении говорится о необоснованности многих задержаний и неоправданном применении силы.



По официальным данным полиции, в субботу задержали 1074 человека. По сведениям проекта «ОВД-инфо», на 300 человек больше.