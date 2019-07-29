Врачам Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать

Об этом Васильева сообщила на своей странице в Фейсбуке. Она поблагодарила всех, кто переживает за политика, и тех, кто приезжал к больнице.

Оппозиционера госпитализировали накануне. Его доставили в больницу из спецприёмника, где Навальный отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации митингов. Ему поставили предварительный диагноз «острая аллергическая реакция». Вчера Васильева и Ашихмин приехали в больницу к политику. Им запретили проводить осмотр, объяснив это тем, что сторонние медики не могут оказывать помощь пациенту их больницы. В итоге оба общались с Навальным через приоткрытую дверь. Васильева считает, что состояние Навального могло быть вызвано повреждающим действием неопределённых химических веществ.