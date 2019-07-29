Россиянин Даниил Квят сенсационно выиграл третье место на этапе Чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-При Германии.

Квят стартовал только 14-ым и почти сразу оказался в конце пелотона. По его словам, в голове в тот момент мелькнула мысль о том, что все для него закончено. Как ни странно, Данилу помог дождь, который сделал гонку непредсказуемой. Семеро пилотов не добрались до финиша, а лидер чемпионата Льюис Хэмилтон потерял слишком много времени на пит-стопе да еще и попал под пятисекундный штраф, откатившись в итоге на 11 место. В этой гонке британец он не заработал ни одного очка. Болид Макса Ферстаппена в одном из поворотов развернуло на 360 градусов, что не помешало ему в итоге победить и только Квят провел гонку безошибочно, кроме того, слаженно сработала команда и все решения штаба оказались правильными. Это позволило Квяту вспомнить давно забытые ощущения от формулического подиума. Ждать третьего пьедестала ему пришлось три года



Накануне этапа в семье у российского пилота произошло радостное событие. У него родилась дочь.