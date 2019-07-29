Зам.министра образования Хабаровского края отстранили от должности после пожара в детском палаточном лагере. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора. Там уточнили, что Александр Король отстранён до окончания внутренней проверки.

Пожар произошёл неделю назад. Погибли 4 ребёнка. По этому делу суд арестовал трёх человек – это директор лагеря, руководитель компании владельца базы отдыха, где были размещены палатки, и сотрудник МЧС, который проводил в лагере проверку.