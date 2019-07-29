Раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник получил 4,5 года колонии за мошенничеству

Благодаря его показаниям ранее следствие начало масштабное расследование в отношении сотрудников спецслужбы.

В департамент по обеспечению конституционных прав граждан в администрации президента Михаил Горбатов попал из ФСБ. Работая в спецслужбе, в январе 2017 он, как установило следствие, совершил свое первое мошенничество – вместе с сообщниками за 100 тысяч долларов пообещал вернуть владельцу ломбарда изъятые в ходе обыска ценности. Даже перейдя в администрацию президента Горбатов все равно продолжил вымогать деньги у ростовщика, который в итоге обратился в ФСБ. Чиновника с подельниками задержали. Как утверждают источники газеты «Коммерсант», в обмен на смягчение приговора он предложил следователям информацию, благодаря которой они вышли на преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ. Среди них оказался в частности начальник «банковского» отдела управления ФСБ Кирилл Черкалин, у которого в ходе обысков было изъяли денег и ценностей на 11 миллиардов рублей. Силовика обвиняют во взяточничестве и мошенничестве.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин и его коллеги побили рекорд сотрудника МВД Дмитрия Захарченко по сумме взяток.