В Москве начинают судить участников субботних протестов

Многим задержанным грозят административный арест или штрафы.

Субботняя стихийная акция завершилась массовыми задержаниями. Число тех, кого доставили в отделы полиции, достигло 1400 человек. Большую часть активистов вскоре отпустили из ОВД. Многих даже без составления протокола. Впрочем, как передает ОВД-Инфо, около 150 участников оставили под стражей до понедельника.

Задержанных с утра начали развозить по судам. Часть заседаний пройдет за пределами МКАД в новой Москве. Так, дело Ильи Яшина будет слушаться в Щербинском суде. Telegram-канал «Апология протеста», который собирают информацию о процессах, сообщает, что дела рассмотрят в рамках так называемого «конвейерного правосудия» — на каждого нарушителя потратят не более 15 минут. Это означает отказ от всех ходатайств защиты и, возможно, заранее вынесенное решение.

Задержанных судят за участие в несанкционированной акции, которое помешало движению транспорта и пешеходов.