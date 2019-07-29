Китайский интернет магазин «Али экспресс» начнёт поставлять товары в региональные торговые сети России. Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель компании Антон Пантелеев. По его словам, уже достигнуты договорённости с сетью, работающей в Поволжье и Южном округе. Идут переговоры с сетями в Краснодарском крае и Свердловской области. В числе прочего «Али экспресс» обсуждает сотрудничество с крупным продовольственным ритейлером «Дикси».