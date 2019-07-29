Во Владивостоке возбудили уголовное дело после смерти пациента реабилитационного центра

Расследование идёт по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, в апреле в Центр помощи «Расцвет» обратился 31-летний мужчина, который попросил помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Через несколько дней он умер. Следователи говорят, что у Центра нет необходимой лицензии, поэтому качество услуг, которые там оказывались, под вопросом. К делу подключилось Управление ФСБ, начались обыски и допросы. Подозреваемых пока нет, пишет сайт «Медиазона».