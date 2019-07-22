Из-за новой волны наводнения в Иркутской области эвакуируют жителей городов Байкальск и Слюдянка, а также из нескольких посёлков и отдыхающих из десяти детских лагерей. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В ближайшие дни могут быть затоплены ещё несколько населённых пунктов. Жителям нужно следить за новостями и быть готовыми покинуть свои дома, сказала «Эху» представитель Главного Управления МЧС по региону Евгения Щукина.

Щукина добавила, что на этой неделе вновь ожидаются грозы с сильным ветром.