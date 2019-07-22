МЧС: В Иркутской области в ближайшие дни могут быть затоплены еще несколько поселений

В Иркутской области в ближайшие дни могут быть затоплены еще несколько поселений, — предупредили в МЧС. Жителям необходимо следить за информацией. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник пресс-службы Главного Управления МЧС по Иркутской области Евгения Щукина.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии, мониторингу окружающей среды 30 июля местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью местами в южных районах сохраняются сильные дожди, в горах южного Прибайкалья — очень сильные дожди.

Е.Щукина добавила, что в ближайшие дни в регионе ожидаются грозы с сильным ветром.

«Прогнозируется затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек Ия, Уда, Ока, Белая, Иркут . На реке Китой ожидается повышение уровня воды до отметок близким к критическим», — сообщили в управлении.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. При получении неблагоприятного гидрологического прогноза и информации о возможно подтоплении самостоятельно эвакуироваться в пункты временного размещения, развернутые на территориях районов заблаговременно», — сказали в пресс-службе.