ЦСКА обыграл московский Локомотив в третьем туре чемпионата России по футболу

Решающим фактором оказалось применение системы видеопомощи арбитру.

Единственный гол нападающий ЦСКА Федор Чалов забил с пенальти, назначенный за его же снос в штрафной. Арбитры разобрались в эпизоде с помощью повтора, который определил хоть и не большое, но все же нарушение. В конце матча когда Локомотив пытался отыграться в штрафной армейцев упал другой Федор – Смолов, но на этот раз судьи смотреть эпизод отказались, чем вызвали возмущение тренера путейцев Юрия Семина. Тем не менее счет не изменился 1-0 в пользу Локомотива. Пока в российском футболе ВАР применятся только выборочно, на отдельных играх. Зенит не имел проблем во встрече с Оренбургом и победил 2-0 благодаря голам Азмуна и Дзюбы. Арсенал Ростов общими усилиями забили пять мячей. На один больше оказалось у гостей. Команда Валерия Карпина победила 3-2.

Сегодня будет сыгран последний матч третьего тура. Рубин в принимает в Казани Ахмат.